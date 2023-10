Cratere sismico, incontro sui progetti dedicati all’innovazione

L’associazione Csv (Centro Servizi per il Volontariato) Marche in collaborazione con la Pro Loco di Servigliano, ha organizzato un incontro rivolto alle associazioni di tutti i comuni del cratere sismico per valutare insieme nuovi progetti dedicati all’innovazione. L’appuntamento che ha preso il nome di ‘Aperinnova’ è fissato per oggi alle 18,30 presso il ristorante San Marco di Servigliano, sarà l’occasione per conoscere le realtà attive nell’area cratere, con l’intento di fare rete e creare le basi di nuovi progetti ed iniziative sul proprio territorio. L’iniziativa si muove in due direzioni: da un lato ascoltare creativi e formatori sociali come Pierpaolo Iserra; dall’altro ascoltare le esperienze delle varie associazioni per promuovere nuove forme di collaborazione. All’interno della serata sarà anche presentato il nuovo logo della ‘Pro Loco’ di Servigliano, realizzato all’interno di un concorso fra giovani creativi del territorio.