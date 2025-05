Crediti d’imposta. Il settore moda lancia un appello

Depenalizzazione del reato di indebita compensazione e una più ampia dilazione dei termini di restituzione, spalmata su un periodo di almeno dieci anni, per le imprese del settore moda coinvolte nel riversamento dei crediti d’imposta Ricerca & Sviluppo. A chiederlo sono Cna, Confartigianato e Confindustria, per voce dei rispettivi Presidenti Emiliano Tomassini, Lorenzo Totò e Fabrizio Luciani. Le attuali scadenze non sono sufficienti a tutelare la tenuta economica delle aziende. Le imprese possono aderire alla procedura entro il prossimo tre giugno, versando in un’unica soluzione o in tre rate annuali. Ma questa possibilità, presentata dal Mimit come misura di sostegno, rischia di rivelarsi insostenibile per molte realtà produttive.