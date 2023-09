Credito d’imposta. Introdotta la figura del certificatore

Le imprese che hanno richiesto il credito d’imposta per le spese sostenute per l’innovazione nel corso degli anni in molti casi sono state oggetto di verifiche da parte della Guardia di Finanza. Diverse imprese ora sono state minacciate di dover restituire le somme percepite. Per sanare questa situazione è stato emesso un apposito decreto firmato martedì pomeriggio che prevede la certificazione per le imprese che ancora non hanno ricevuto la contestazione della violazione da parte dell’agenzia delle entrate. La figura dei certificatori permetterà di definire in maniera chiara cosa sia davvero inseribile a livello di ricerca e sviluppo. Questa soluzione garantisce chi ha operato in maniera corretta, rispettando le regole, e oggi rischia di dover restituire tra i 20mila e i 500mila euro pur avendo investito, come previsto, nello sviluppo. Il vice ministro Maurizio Leo intervenendo ad un incontro organizzato nel corso del Micam ha posto l’accento sui crediti d’imposta richiesti dalle aziende per gli anni che vanno dal 2015 al 2019 e per i quali gli enti di controllo, ovvero la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate. "Non appena si è insediato il Governo Meloni – ha detto il vice ministro – a individuare quelle che erano delle possibili soluzioni alla situazione conseguente all’applicazione dei crediti d’imposta. Ora, attraverso l’azione dei certificatori che effettueranno la bollinatura delle pratiche le aziende hanno rispettato la corretta applicazione della norma ed hanno usufruito del credito d’imposta potranno stare tranquille in quanto non avranno ispezioni da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate". Per quanto riguarda invece le aziende che hanno già ricevuto l’ispezione della Guardia di Finanza, attraverso i propri legali, potranno rappresentare questa situazione davanti al giudice tributario e quindi, se la certificazione attesta l’esatta applicazione della norma, potranno pacificare le situazioni pregresse. Anche le imprese che hanno ricevuto il processo di costatazione verbale potranno costituirsi in giudizio. Fabrizio Dominici, il commercialista incaricato da Assocalzaturifici a seguire questa disciplina, ha sottolineato "che è comunque auspicabile prevedere una proroga o un differimento, rispetto ai termini previsti".