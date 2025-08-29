Cremona sfida la Fermana: "Il Recchioni per me è casa"

Probabilmente qualche dubbio per lui ci potrà essere domenica nella "scelta" dello spogliatoio o ella panchina in campo. Perchè Luca Cremona a Fermo ha vissuto una storia lunghissima iniziata in D nel 2015-2016 e con ruoli diversi: in campo a far gol, poi come collaboratore tecnico e scouting e poi da team manager. Ora è direttore sportivo del Montegranaro e domenica per la prima volta tornerà al Recchioni da avversario. E sarà qualcosa di speciale per lui. "Il Recchioni è casa e dunque è normale che ha un valore speciale per me. Saranno parecchie emozioni dentro, tanta sofferenza ma anche tanta gioia. Ho vissuto anni con più gioie che dolori a livello personale e di squadra. Rivedere quello stadio è speciale, sono i colori che ho vestito più di tutti e sono parte di me". Lui a Fermo c’è stato fino agli albori della passata stagione poi fu presa la decisione di cambiare da parte della società. "Sono scelte fatte da persone ma come sempre prima di tutto viene il rispetto delle persone. Sono state fatte delle scelte e ne prendo atto ma l’unica cosa che non potranno mai togliere dalla mia pelle sono quei colori perché quelli restano miei come le emozioni vissute". Emozioni tante, su tutte la D vinta nella stagione 2016-2017. "Ma penso all’anno prima con la rimonta finale e il playoff di Fano con 600 tifosi al seguito, bellissimo. Da li è nata poi la cavalcata successiva, con quel gruppo ci sentiamo ancora e ripensarci mi fa sentire bene. Ho un po’ di rammarico vedendola ora ma averla portata lì quando nessuno se lo aspettava è stato magnifico. Il ricordo peggiore? Viterbo, lì è stata dura e non essendo è stata ancora più difficile, giornata pesante. Dopo il ripescaggio sembravamo aver trovato una bella quadratura, un bel mix di giovani ed esperti. Una squadra bella da vedere in campo e quel finale con la salvezza in campo: tanti pianti con tutti gli altri che con me avevano condiviso Viterbo, appena un anno prima". Ora la nuova vita da ds a Montegranaro dove ritrova anche Urbinati, altro "Samurai" di quella vittoria in D, ancora in campo a guidare il gruppo. "Inizio carico con tanta voglia di fare e bene. E’ un ruolo che sento mio, sono uno che vive il campo e cerca di dare una mano a costruire una squadra; con l’aiuto di mister e società poi rivedi in campo quello che volevi. Vado al campo ogni giorno, mi faccio sentire, voglio sapere come stanno ragazzi e staff. Mi piace il ruolo e questo lavoro che, ricordiamoci sempre, è un gioco. L’Eccellenza? Dura ed equilibrata. Abbiamo confermato buona parte del gruppo, vediamo se c’è da integrare qualcosa ma sono fiducioso perché vedo un gruppo di ragazzi importanti, con voglia e doti tecniche ma servono fame, umiltà e gruppo. Anno scorso hanno fatto benissimo ma serve tirare fuori qualcosa in più e prendersi più responsabilità. Facendolo in fretta possono divertirsi e fare bene".