Crepet e Vergassola al palasport

Incontro fra l’ironico e il riflessivo quello in occasione di ‘Rivela Festival’ che si terrà oggi alle 21,30 al palasport di Grottazzolina, che ospiterà lo psichiatra, sociologo ed educatore Paolo Crepet. Insieme con il comico Dario Vergassola discuterà sul tema ‘Siamo abbastanza appassionati’. La passione è visionaria, scriveva Sthendal, eppure una delle insidie più pericolose della nostra epoca, in cui le nuove tecnologie digitali funzionano come un rallentatore emotivo che rende tutto apparentemente fruibile senza sforzo, è il progressivo deperimento della passione. Invece dovrebbe essere quella sfida lanciata al mondo e a se stessi per continuare a migliorarsi, a sognare, perché senza passione, non c’è una vita vera, una visione del futuro. Ingresso unico 10 euro, i biglietti sono disponibili sulla piattaforma Ciaotickets. Per informazioni 338-7177052.