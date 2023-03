Cresce il fronte dell’arretramento

Segue dalla prima

Intento del Comitato è quello di proporre una possibile soluzione ai problemi dell’autostrada nel tratto fermano-sambenedettese. Il Comitato intende contribuire alle future scelte ministeriali con una propria proposta avendo a cuore la soluzione delle gravi difficoltà in cui versa il tratto autostradale e ferroviario delle Marche Sud, lo sviluppo dell’entroterra, l’attenzione all’ambiente e alle zone costiere. Chiede pertanto che nella prossima presentazione delle varie ipotesi che verranno sottoposte alla comunità locale da Società Autostrade ci sia anche quella dell’arretramento. Il Comitato ritiene che l’arretramento autostradale da Porto Sant’Elpidio sino al casello della Val Vibrata con eventuale ricongiungimento con l’A24 sia la soluzione che più risponde alle esigenze presenti e future del territorio. L’arretramento decongestionerà il traffico ora tutto concentrato sulla costa lasciando l’attuale autostrada come veloce strada statale tangenziale ai centri abitati costieri.

Lo spostamento della A14 con la creazione dei nuovi caselli nelle zone già industrializzate riconnetterà le aree interne. Il nuovo tracciato autostradale seguirebbe le orme della Mezzina "scoperta", restata opera incompiuta, e avrebbe, in questo nuovo caso, meno impatto ambientale in quanto gli attraversamenti collinari sarebbero tutti in galleria. Il Comitato, infine, crede che, in una visione di sviluppo territoriale, la progettazione dell’arretramento autostradale debba necessariamente coordinarsi con la progettazione dell’arretramento ferroviario che RFI sta analizzando.