Cresce l’attesa a Porto San Giorgio per il ’Color Day’

La giunta municipale, dopo aver ribadito che tra i suoi obiettivi principali c’è quello di incentivare iniziative e manifestazioni al fine di promuovere l’immagine turistica della città e valorizzarne la funzione commerciale, ha preso in esame la richiesta presentata dall’associazione Assoitalia Aps, con sede ad Ascoli Piceno, per l’organizzazione dell’evento ’Color Day’, in calendario il 13 agosto nella spiaggia libera nei pressi delllo chalet Delfino Verde, sul lungomare nord.L’evento proposto è a scopo ludico e sociale, con ingresso gratuito, e vedrà l’inizio della manifestazione alle 15, con chiusura in programma alle 19. All’ingresso della location verrà distribuita al pubblico una polverina colorata (prodotta con sostanze vegetali e biodegradabili, che non causano danni all’ambiente e non macchiano, pertanto idonee per l’utilizzo su spiagge e nei pressi di acque marine) la quale, al momento stabilito, sarà librata in cielo generando un emozionante effetto. Non mancheranno intrattenimento musicale con dj e vocalist. La giunta ha giudicato meritevole di accoglimento la proposta e l’ha patrocinata. L’Associazione organizzatrice provvederà a proprie cure e spese ad allestimento dell’evento, impianto audio, direzione artistica del festival con la selezione dei migliori dj e vocalist della zona, promozione dell’evento tramite social, stampa dei flyer e loro distribuzione, oltre al piano di sicurezza e sanitario. A carico del Comune un contributo di 2.500 euro, l’utilizzo gratuito della spiaggia libera e la fornitura di transenne.