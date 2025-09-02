Scuola senza cellulari

Andrea Bonzi
Scuola senza cellulari
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incendio, morte madre e figliaTemporali in arrivoMuseo Laura PausiniVacanze settembreChiuso caseificioPiante giganti
Acquista il giornale
CronacaCresce l’attesa per Francesco. Tricarico
2 set 2025
MARISA COLIBAZZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Fermo
  3. Cronaca
  4. Cresce l’attesa per Francesco. Tricarico

Cresce l’attesa per Francesco. Tricarico

È già grande l’attesa per il concerto di venerdì con il cantautore Francesco Tricarico, promosso nell’ambito del Pse Music...

È già grande l’attesa per il concerto di venerdì con il cantautore Francesco Tricarico, promosso nell’ambito del Pse Music...

È già grande l’attesa per il concerto di venerdì con il cantautore Francesco Tricarico, promosso nell’ambito del Pse Music...

Per approfondire:

È già grande l’attesa per il concerto di venerdì con il cantautore Francesco Tricarico, promosso nell’ambito del Pse Music festival, nuova manifestazione promossa dall’assessorato al turismo per questa estate che, peraltro, ha già vissuto un primo appuntamento di successo in termini di pubblico, la notte di Ferragosto, con Irene Grandi. Il noto cantautore sarà in concerto nello spazio verde attiguo alla pineta demaniale (ingresso libero), una sorta di giardino in cui più che un concerto, sarà proposto un concept show musicale durante il quale l’artista avrà modo di raccontarsi, condividere pensieri, anche personali, cantare, suonare il flauto. Insomma, una serata in cui il pubblico avrà il piacere di apprezzare un cantautore che ha molto da die e che lo fa alternando una lucida follia a una spiazzante razionalità, proponendo sui grandi successi come ‘Io sono Francesco’ (brano che compie 25 anni e che quando uscì resto sette mesi in classifica), ‘Vita Tranquilla’, ‘Solo per te’, ‘Il caffè’ e tante altre canzoni di uno dei cantautori più originali e poliedrici degli ultimi anni, con un linguaggio espressivo molto personale e ricercato e testi profondi. Tricarico ha all’attività ben undici album, due libri e innumerevoli successi, avendo scritto brani anche per grandi artisti tra cui Celentano, Zuccheto, Gianni Morandi, Malika Ayane.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MusicaConcerti