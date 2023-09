Cresce l’attesa per la Mini Contesa

Da lunedì scorso fino a domenica, tornano protagoniste, in città, le manifestazioni storiche promosse dall’Ente Contesa: il Gioco del Barone, Vivida Vox e la Mini Contesa del Secchio. Fino a domani sera (ma la finale è prevista il 9 settembre, sempre con inizio alle ore 21,30), la centralissima piazza Matteotti ospita la quinta edizione del Gioco del Barone, torneo intergenerazionale del gioco del pozzo, che vede sfidarsi a colpi di ‘pozzi’, giocatori di diverse generazioni delle quattro contrade storiche, ognuna presente con quattro squadre che si contendono la vittoria finale. Vengono premiati anche il miglior giocatore del torneo e la squadra giudicata migliore dell’intera manifestazione.

Un altro appuntamento particolarmente atteso dalle contrade è il Vivida Vox, un’altra sfida giunta alla 12° edizione disputata tra i musici delle quattro contrade e della delegazione del Marchesato di Santa Catarina che si esibiscono con particolari coreografie e musiche. L’appuntamento è sempre in piazza Matteotti, a partire dalle ore 21,30 e l’ingresso è gratuito. Chiude la carrellata delle manifestazioni storiche, la versione junior della Contesa del Secchio che domenica, dalle 16,30, vedranno assoluti protagonisti i contradaioli più piccoli delle quattro contrade, a partire dal corteo storico che muoverà da Piazza Matteotti fino al campo sportivo ‘Mandozzi’ dove le giovanissime leve della Sant’Elpidio, della San Martino, della Santa Maria e della San Giovanni scenderanno in campo per il gioco del pozzo.

La ‘contesa’ sarà dapprima tra giocatori di età compresa tra i 6 e gli 11 anni nella mini Contesa, cui seguirà la super mini Contesa tra ragazzini dai 12 ai 14 anni che, tra l’altro, sono coloro che possono aspirare a giocare la Contesa dei ‘grandi’ non appena compiuti i 15 anni. L’ingresso è libero.