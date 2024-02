Crescere sani, lo sport è vita. Evviva il calcio

Per noi ‘tempo libero’ significa divertirsi all’aria aperta, in particolare con lo sport, non uno qualunque, ma il calcio. Questo gioco non consiste soltanto nel prendere a calci un pallone, ma è un mondo di sensazioni piacevoli ed è fondamentale dal punto di vista sociale. E’ bellissimo infatti stare sotto la doccia a discutere della partita appena giocata con i nostri compagni di squadra. Le attività sportive sono molto importanti per la salute fisica e mentale: l’alimentazione è un aspetto fondamentale nello sport, bisogna stare attenti a cosa si mangia e a quanto si mangia. Lo sport oltre a mantenere il fisico in buone condizioni agisce sul fattore mentale e aiuta a divertirsi. Svolgere regolarmente attività fisica è una scelta salutare che può essere fatta in qualsiasi età o fase della vita. Ci sono molte discipline sportive da scegliere e ognuno può trovare quella che più gli piace e che lo motiva, approcciandosi allo sport. L’attività fisica comporta, inoltre, numerosi benefici anche per l’apparato muscolo-scheletrico, non solo rafforzandolo, ma anche migliorando la capacità motoria, che riduce il rischio di cadute, un beneficio fondamentale per la popolazione anziana, facilitando la gestione delle principali patologie croniche e a migliorare la qualità della vita. Allora: facciamo sempre sport e manteniamoci tutti in forma fisica e mentale. Classe II A