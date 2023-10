Crescono i turisti dal Nord Europa: "Cercano autenticità e gentilezza"

Ai turisti stranieri piace il mare ma se c’è vicino una città d’arte è meglio. Lo rivela un’indagine condotta dal sistema delle Camere di Commercio che fotografa la qualità del flusso turistico e parla di una stagione infinita che per le Marche ha il segno più. Se da un lato il 15 per cento degli operatori delle strutture ricettive ha lamentato un calo della domanda italiana di prossimità, dovuto probabilmente alla fine delle restrizioni e al ritorno dei viaggi verso l’estero, il 31,4 per cento indica l’aumento dei clienti internazionali (in particolare tedeschi e francesi), che hanno scelto le località di mare ma anche i borghi storici.

Numeri che Cecilia Romani Adami, della dimora di Charme Palazzo Romani Adami di corso Cavour, conferma con convinzione: "E’ una realtà, il mare piace ma il borgo storico e gli spazi culturali convincono assolutamente. Ho avuto moltissime presenze dal nord Europa, olandesi, svedesi, tedeschi, e tutti hanno fatto capire di gradire enormemente l’offerta culturale della nostra città. Su questo dobbiamo assolutamente lavorare e scommettere, ci hanno creduto molto tempo prima di noi, nel 1400, i Medici a Firenze e la realtà è sotto gli occhi di tutti".

Le principali motivazioni di viaggio per i turisti che scelgono le Marche sono infatti ricchezza del patrimonio artistico monumentale (nel 33,9 per cento degli intervistati), rapporto qualitàprezzo - che è decisivo per il 35,8 per cent dei turisti italiani e per il 26,4 per cento degli stranieri – e ricchezze naturalistiche legate al mare (30 per cento).

"Cercano la qualità e si stupiscono di trovare eccellenze ancora abbordabili come prezzo – sottolinea ancora Cecilia – e poi scelgono di restare. Sto raccogliendo storie di stranieri che vengono qui da me perché a Fermo cercano le loro radici. C’è un argentino che ha comprato la casa a Lapedona da dove i suoi avi sono partiti per cercare fortuna oltre oceano. Lo stesso a Fermo, un sudamericano ha trovato e comprato la casa della sua famiglia d’origine, due milanesi stanno cercando casa in città, un olandese compra a Torre di Palme, è il mercato di questi nostri tempi ed è il frutto di quello che hanno vissuto da turisti". Ma cosa cercano davvero i visitatori da noi? "La gentilezza, fa davvero la differenza, l’accoglienza, le esperienze anche culinarie. Comprano i prodotti tipici per riportarli a casa, si ricordano il sorriso, la persona che li ha aiutati in inglese. Ecco, questo ci manca, l’inglese, dovremmo fare una formazione continua e imparare la lingua, scrivere i nostri prodotti anche in inglese, aprirci al mondo".

Si sceglie la vacanza sui social e su internet, soprattutto sui grandi siti di prenotazione, ma Cecilia spiega che è la qualità che deve circolare e farsi conoscere, l’offerta culturale, la profondità di una città che ha molto da offrire: "Devo dire che abbiamo lavorato benissimo, con numeri da prima del Covid, da Pasqua e ancora fino a questi giorni. Anche agosto, che in tanti hanno vissuto in maniera critica, da noi è stato ottimo, proprio frutto del connubio arte e mare".

Angelica Malvatani