Criminalità, appello del Pd: "Collaboriamo"

Spari di pistola nella notte, sabato scorso sul lungomare di Porto San Giorgio. Non hanno colpito nessuno, ma poteva essere un tragedia, per cui la fortunata circostanza non sminuisce la gravità di un evento che alza paurosamente il livello dello scontro tra bande di delinquenti. Quello che non è facile comprendere è perché abbiano scelto come campo di battaglia il lungomare di Porto San Giorgio, centro della movida locale. Rabbia e preoccupazione i sentimenti del primo cittadino, Valerio Vesprini. L’opposizione del PD si dichiara disponibile a collaborare per affrontare la situazione che è di vera e propria emergenza. Il sindaco ha detto di temere che episodi tipo quello di sabato notte possano sporcare l’immagine di Porto San Giorgio, con il rischio di perdere presenze turistiche. Il consigliere comunale del Pd, Christian De Luna intervenendo a nome del suo gruppo consiliare di minoranza, ne comunica i timori in merito alla situazione dell’ordine pubblico e alla conseguente necessità di garantire la sicurezza dei cittadini, rafforzandola adeguatamente. Il consigliere De Luna ha altresì comunicato la disponibilità dell’opposizione di collaborare con l’amministrazione per superare il momento di difficoltà.

Dice De Luna: "Non è in pericolo l’immagine della città, come dice il sindaco, ma il diritto di una comunità di residenti e turisti a vivere Porto San Giorgio in sicurezza e tranquillità". Secondo lui, era evidente già dalla scorsa estate, quando si sono verificati gravi episodi di violenza giovanile con accoltellamenti, che la nostra città è diventata teatro di dinamiche criminali legate al mercato degli stupefacenti rivolto ai più giovani. Aggiunge che Porto San Giorgio, soprattutto in estate, è il luogo dove certi fenomeni esplicano i loro effetti più gravi, ma è nel territorio circostante che essi traggono origine; "Il Partito Democratico – conclude De Luna – anche in questa occasione e soprattutto su temi determinanti come la sicurezza, rinnova la propria disponibilità a collaborare, senza polemiche e facili strumentalizzazioni, invita il sindaco a porre con fermezza la questione al centro dell’azione politica del territorio perché nessuno si senta estraneo, pretendendo dalle istituzioni preposte alla sicurezza un’attenzione particolare e più marcata per Porto San Giorgio e le altre città della costa".

Silvio Sebastiani