Criptovalute, pensionato truffato

Spacciandosi da operatori di crypto valute, due uomini erano riusciti a raggirare un pensionato residente della media Valtenna sottraendogli un’ingente somma di denaro, entrambi sono stati denunciati dai carabinieri. L’operazione messa a segno dai militari della Stazione di Falerone, ha consentito di assicurare alla giustizia due individui autori di frodi online, che dopo i dovuti accertamenti sono stati denunciati in stato di libertà, si tratta di un 40enne originario della Sicilia e un uomo di 52 anni residente a Como, ritenuti responsabili di truffa in concorso. I fatti risalgono al mese di febbraio di quest’anno, i due si sono resi autori di un inganno molto ben architettato nei confronti di un pensionato di 62 anni residente a Falerone. I due promettendo ingenti guadagni attraverso operazioni di compravendita di cripto valute e asset finanziari simili mediante il trading online, sono riusciti a farsi accreditare una somma di 39.000 euro su conti correnti esteri e italiani a loro riconducibili, ma una volta ottenuto il denaro i due sarebbero spariti dalla circolazione rendendosi irreperibili. Da qui la denuncia ai carabinieri che ha permesso di portare alla luce un sistema fraudolento, e contestualmente mettere in allerta i cittadini sui possibili rischi legati ai finti operatori del trading online. Lo schema è sempre il medesimo, promuovere guadagni facili mediante l’acquisto e vendita di crypto valute o assets finanziarie. L’operazione sottolinea l’importanza della collaborazione tra i cittadini e Arma nel segnalare prontamente attività sospette, un passo fondamentale per prevenire e contrastare efficacemente i crimini finanziari.

La denuncia infatti, è stata prontamente inoltrata all’autorità giudiziaria competente dalla Stazione dei carabinieri di Falerone, dimostrando la rapida risposta nel fronteggiare minacce diffuse e proteggere i cittadini. I carabinieri ricordano l’importanza di adottare comportamenti prudenti quando vengono richieste operazioni online: diffidare di offerte troppo vantaggiose, verificare sempre l’autenticità dei siti o degli interlocutori coinvolti nell’operazione. L’Arma insieme alle altre forze di polizia, ha pubblicato e costantemente aggiornato una serie di contromisure e consigli pratici sui propri siti istituzionali, volti a prevenire e contrastare le truffe online. La lotta alle truffe in rete è un impegno che richiede la collaborazione di tutti: istituzioni, cittadini e operatori del settore.

Alessio Carassai