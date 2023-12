Crisi della cioccolata, Borraccini: "Con questo caldo non si vende"

Fermo, 4 dicembre 2023 – Non è il clima giusto per la cioccolata. Pare niente ma è l’ennesimo segnale di un clima impazzito, ambiano i tempi, cambiano le temperature e le abitudini devono per forza mutare. Cambia però anche un sistema economico che era abituato al ritmo delle stagioni, sicuramente per gli abiti ma anche per le scelte alimentari. A dirlo è Gianluca Borraccini, da 22 anni alla guida della Pasticceria Leoni e da due anni anche in piazza, con il punto vendita ‘La caramella’. Gianluca spiega che in tempi nemmeno tanto lontani si cominciava a consumare cioccolata già a ottobre, per arrivare a Natale con le scorte quasi finite, soprattutto di cioccolatini sfusi: "Ho fatto gli ordini a Pasqua dell’anno scorso, racconta Borraccini, ovviamente non pensavo che a dicembre ci potessero essere ancora 20 gradi e che fino ai primi di novembre si poteva andare al mare. Di certo non è il clima per cercare il cioccolato. Il risultato è che tutto quello che ho comprato, e pagato in contrassegno alla consegna, è rimasto invenduto, i prodotti dell’avvento stanno arrivando ora, prima a fine ottobre li avevamo già, tutto si è spostato in avanti".

È un problema generalizzato, semmai a lavorare sono le gelaterie, mentre i negozi di abbigliamenti sono costretti a fare i saldi dei prodotti invernali che finora sono rimasti sugli scaffali: "Noi i saldi non li possiamo fare, aggiunge Borraccini, già il guadagno è risicatissimo, non c’è margine per ulteriori sconti. Adesso puntiamo tutto sul Natale ma di sicuro un mese scarso di lavoro non basta. Se l’attività di via Murri, proprio vicino all’ospedale, ammortizza le perdite con il lavoro quotidiano, per il piccolo negozio di piazza che invece è per lo più rivendita di prodotti sfusi e di articoli da regalo è più difficile". Lui, Gianluca, non è tipo da arrendersi, il momento è delicato ma lui rilancia: "Metterò una vetrina espositiva sotto piazza, sempre in centro storico, speriamo che ci sia una bella ripresa e soprattutto che duri. Di sicuro il clima impazzito non è un bel segnale e tutte le abitudini che si avevano finora si stanno perdendo, dentro un dicembre che somiglia ancora a un tiepido settembre".