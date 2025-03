Crisi climatica e Bandiera blu: dal Comune il piano per l’ambiente

Porto San Giorgio accelera verso la Bandiera Blu 2025 con un piano di azione incentrato sulla sostenibilità. L’amministrazione è attivamente impegnata nel percorso che porterà all’assegnazione della Bandiera Blu per le spiagge nel 2025. A tal fine, sono state avviate le procedure e predisposti gli atti necessari per inolytare la domanda. Un elemento centrale di questo impegno è rappresentato dalla redazione del piano di azione per la sostenibilità, un documento che assume un ruolo cruciale nella candidatura alla Bandiera Blu 2025.

La Fee Italia, l’organizzazione internazionale non governativa che promuove attivamente la sostenibilità ambientale, ha incluso questo piano tra i requisiti fondamentali per l’ottenimento del riconoscimento, con un focus specifico sull’adattamento delle città ai cambiamenti climatici. Il Piano di Azione per la Sostenibilità del Comune delinea in modo dettagliato le azioni che l’amministrazione intende realizzare nel triennio 2025-2026-2027, sia quelle già in corso che quelle future, con l’obiettivo di garantire uno sviluppo sostenibile che protegga la salute, l’ambiente e la prosperità del territorio.

Questo piano si concentra su cinque obiettivi chiave, identificati dalla Fee: mobilità sostenibile, città e comunità sostenibili, vita sulla terra, vita sott’acqua e lotta contro il cambiamento climatico. L’Ufficio Ambiente del Comune ha curato l’elaborazione del piano, che è stato successivamente approvato dall’amministrazione. Tale piano rappresenta un adempimento obbligatorio per ambire alla Bandiera Blu, a testimonianza dell’impegno concreto di Porto San Giorgio verso la sostenibilità ambientale.