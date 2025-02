Crisi del commercio, nascerà una consulta

"Creare una consulta per un confronto costante e fare squadra sono le iniziative da porre in essere per il superamento dell’attuale momento di crisi del commercio". Questo è emerso nell’incontro che si è tenuto mercoledì scorso nella sala consiliare del comune a cui l’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, insieme al sindaco Valerio Vesprini, ha convocato i commercianti e gli operatori cittadini. All’ordine del giorno la crisi del commercio e la programmazione degli eventi primavera-estate. La chiusura dei negozi che si sta verificando un po’ ovunque, ed anche a Porto San Giorgio, è il brutto segnale di un commercio malato che si sta penosamente trascinando almeno per sopravvivere. Al suo capezzale l’assessore Marcattili mercoledì scorso, ha chiamato gli operatori alla riunione di cui sopra per una disamina della grave situazione e la individuazione di possibili : "Tanto per cominciare – spiega l’assessore – è stata una riunione molto partecipata. Poi, nella stessa si è cercato di interpretare i cambiamenti del commercio in questo momento. Quindi si è trattato di una riunione costruttiva sia per il confronto con gli operatori, sia perché si è deciso unanimemente di dar vita ad una consulta, vale a dire un tavolo di lavoro dell’amministrazione coni i delegati delle diverse specialità merceologiche e delle varie zone della città; un tavolo che si riunisca almeno una volta al mese per poter interpretare i cambiamenti sociali e le tendenze del commercio. Inoltre secondo il sindaco e l’assessore di fondamentale importanza è fare squadra, realizzare cioè un fronte unito per mettere in atto sostegni i e propositi per superare questo difficile momento. In merito all’altro argomento all’ordine del giorno della riunione, vale a dire la formulazione del cartellone delle manifestazioni Marcattili ha comunicato che, intanto, per quelle di San Giorgio manca solo la scelta di chi eseguirà il concerto Per il resto ci sono gli eventi canonici anche ereditati che vale la pena di confermare, quali il Carnevale, la Notte Rosa, Pro Loco in festa, le fiere d’autunno e di San Giorgio. Per gli eventi l’assessore ha chiesto agli operatori di essere parte attiva, di saper cogliere le presenze che derivano da fiere, concerti e appuntamenti vari. Tenere chiuso in queste occasioni è un danno all’immagine di tutta la città. Una promozione particolare: menù tipici a prezzi calmierai: sono esempi di incentivi per essere attrattivi. Obiettivo degli eventi presenze e fatturato". Silvio Sebastiani