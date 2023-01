"Crisi delle vocazioni, qui solo tre seminaristi"

Vive a Fermo ormai da cinque anni monsignor Rocco Pennacchio, arcivescovo di Fermo, ha vissuto il tempo del dolore e della pandemia, e una comunità che guarda alla sua guida spirituale con grande attenzione. Oggi è a quella comunità che vuole parlare, nel delineare un nuovo corso della sua diocesi, nel riorganizzarne i vertici, con uno sguardo al futuro e un pensiero ai giovani. Nel giorno dedicato a San Francesco di Sales, protettore dei giornalisti, Pennacchio chiede un incontro con i professionisti della comunicazione, per parlare di responsabilità, di ricerca della verità: "Nel comunicare serve essenzialità, attenzione, grande rispetto. Lo raccomanda anche Papa Francesco, noi ci sentiamo questa responsabilità". Una chiesa in uscita, quella di monsignor Pennacchio, che vuole trasmettere il Vangelo provando a ritrovare i giovani: "So che ci sono situazioni di criticità, le riconosciamo in città grandi e vitali come Civitanova Marche ma anche qui da noi ci sono segnali contrastanti. Quello che noi possiamo fare è provare a raccogliere quei giovani, a dare loro un segnale, un abbraccio. Per questo sogno spazi dedicati soprattutto agli adolescenti, magari in due oratori da trovare per esempio uno a Civitanova e uno proprio a Fermo, senza abbassare il livello della comunicazione con loro ma dando contenuti e vicinanza".

Con i fondi dell’8 per mille lavorano già 30 oratori nel territorio, gli educatori sono giovani tra i giovani, la strada è aperta e va proprio in questa direzione: "Dobbiamo dare stabilità a certi percorsi e investire sulle figure umane, lavorare sulla fascia dei pre adolescenti vuol dire fare un investimento per il futuro". Non è uomo di tante parole e di grandi dichiarazioni il vescovo Rocco, preferisce agire e guidare una chiesa che parla ai cuori. In un tempo non facile, con le vocazioni in caduta libera ma anche con un calo importante di catechisti e di collaboratori: "Oggi in seminario a Fermo abbiamo tre ragazzi, a livello regionale ce ne sono 24. Poco, pochissimo per una chiesa impostata per avere al centro la figura del prete. Dovremo abituarci a trovare padri spirituali anche in un laico, in una donna, una suora, in persone di fede sincera. Il nostro obiettivo è restare aperti, farci casa accogliente per i giovani e non solo, ma senza persone è dura". Una diocesi che si riorganizza passa per la nomina a vicario generale a don Giordano Trapasso che è anche vicario per il clero e parroco a Pedaso. Prende il posto di don Pietro Orazi che ha svolto il ruolo di ‘vice’ vescovo con il cuore e con sensibilità. Don Enrico Brancozzi sarà vicario per la pastorale, oltre che direttore della casa del clero e rettore del seminario: "Suo anche l’incarico di tutela dei minori che per fortuna, da quando è stato istituito, non ha avuto segnalazioni".

Angelica Malvatani