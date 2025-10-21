’Crisi di nervi’, lo spettacolo per tre giorni al teatro dell’Aquila

È di nuovo tempo di teatro per il salotto buono della città, è già record di abbonamenti e grande attenzione per una stagione di assoluta qualità. Stavolta è il grande regista tedesco Peter Stein a tornare nelle Marche con il suo ultimo spettacolo Crisi di nervi, tre atti unici di Anton Cechov con Maddalena Crippa, Sergio Basile, Alessandro Sampaoli, Gianluigi Fogacci, Alessandro Averone ed Emilia Scatigno. Lo spettacolo arriva al teatro dell’Aquila di Fermo da venerdì 24 a domenica 26 ottobre (ore 21, domenica ore 17).

Stein, al quale è andato per questo spettacolo il prestigioso Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2024 come "Migliore regia", ha scelto L’orso, I danni del tabacco, Domanda di matrimonio che lo stesso Cechov non ancora trentenne definiva "scherzi scenici". L’allestimento - produzione di Tieffe Teatro - conta tutti gli elementi che caratterizzano le opere del grande Maestro a cura dei suoi collaboratori più fidati, Ferdinand Woegerbauer per le scene e Anna Maria Heinreich per i costumi, oltre le luci di Andrea Violato.

"Dopo l’insuccesso delle sue prime due opere il giovane Cechov giurò di non scrivere mai più per il teatro drammatico – racconta Peter Stein - e decise di dedicarsi esclusivamente ai vaudeville. Questa circostanza ci ha regalato una serie di atti unici pieni di sarcasmo, di comicità paradossale, di stravagante assurdità e di folle crudeltà, che a loro volta sono diventati il terreno fertile per l’esperienza e la preparazione delle grandi opere della maturità dell’autore". Il regista tedesco a proposito delle opere scelte spiega che erano "i drammi più piccoli del mondo" e che fosse "molto meglio scrivere cose piccole che grandi: poche pretese e successo assicurato".

In realtà gli atti unici del grande drammaturgo russo sono stati rappresentati in tutto il mondo. Scritti tra il 1884 e il 1891 e ispirati alla commedia francese, molto in voga in Francia ai tempi di Cechov, sono stati fonte di ispirazione e di studio per gli attori e gli scrittori di teatro e divertimento per intere generazioni.