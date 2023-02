Crisi e insolvenza Aperto uno sportello nella sede dell’Ordine

È attivo nella sede dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Fermo lo sportello di prima informazione ed orientamento sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinate dal nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza, e rivolto ai soggetti non fallibili in difficoltà, consumatori, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, residente o aventi sede in uno dei Comuni della circoscrizione territoriale del tribunale di Fermo. Allo sportello, i cittadini vengono informati e resi edotti rispetto alla sussistenza, alla luce della propria situazione, dei presupposti di ammissibilità alla procedura più adeguata alle loro esigenze.

Il servizio fornito dallo sportello è gratuito ed è svolto con cadenza quindicinale il mercoledì dalle ore 16 alle 18, previo appuntamento telefonico al numero 0734-227874, Fermo, via Ognissanti 13. Una risposta alle esigenze del nostro tempo, spiegano i commercialisti: "La crisi economica in atto, dovuta all’emergenza da Covid-19, ha aggravato e fatto aumentare numericamente le posizioni di indebitamento incolpevole, comportando per molti cittadini un carico sempre maggiore, dunque i debitori coinvolti in questa incolpevole posizione devono trovare aiuti e risposte alla loro situazione". Il ricorso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento può inoltre sospendere le procedure esecutive in corso.

La possibilità di accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ha un notevole valore sia sociale, in quanto valido strumento per riabilitare il soggetto nella società e non farlo cadere nella trappola della usura, che economico, perché chi si riabilita viene reimmesso nel circuito produttivo.