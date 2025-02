Critiche a Castelli, il sindaco Fabiani lo difende

Il sindaco di Monteleone di Fermo Marco Fabiani, esprime pieno sostegno al Commissario per la ricostruzione Guido Castelli per la gestione della ricostruzione post-sisma. "La transizione dalla fase attuale, in cui il Superbonus 110% ha integrato il contributo sisma – spiega Marco Fabiani - a un modello basato esclusivamente su quest’ultimo, richiede un’attenta pianificazione. È fondamentale evitare che i costi aggiuntivi ricadano sui cittadini e prevenire speculazioni nel mercato edilizio. A tal fine, il Commissario Castelli ha sottolineato l’importanza di introdurre maggiorazioni mirate, riservate alle situazioni più critiche, come la ricostruzione pesante, i cantieri in zone disagevoli e le aree con maggiore vulnerabilità sismica. L’adozione del Puc (Prezziario Unico del Cratere) come base di riferimento per le maggiorazioni rappresenta una scelta strategica per garantire equità e trasparenza". Questa la prima considerazione. "Ritengo essenziale – conclude – un confronto costante tra amministrazioni locali, struttura commissariale e operatori del settore per individuare soluzioni concrete alle problematiche ancora aperte: carenza di manodopera, gestione dei cantieri, tempistica degli interventi e la trasparenza nei subappalti. Ribadiamo pieno appoggio al Commissario Castelli e al lavoro che sta portando avanti con competenza. L’obiettivo deve rimanere quello di una ricostruzione che non lasci indietro nessuno".

a.c.