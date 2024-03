Croce Azzurra, progetto per la tettoia

Un’assemblea straordinaria per lavare i panni sporchi in casa, mettere fine al chiacchiericcio di pochi che aveva amareggiato a tal punto il presidente della Croce Azzurra, Roberto Mazzoni, da indurlo, un paio di mesi fa, a rassegnare le dimissioni. Dimissioni che lui stesso non aveva voluto rendere pubbliche preferendo, chiarire la situazione all’interno del sodalizio e chiedendo la fiducia dell’assemblea, dando una lezione di stile ai suoi ‘detrattori’ in termini di riservatezza e tutela dell’immagine della Croce Azzurra. All’assemblea straordinaria sono intervenuti anche Matteo Caprioli (vice presidente regionale Anpas) e Gilberto Belleggia (coordinatore provinciale Anpas). "Ho confutato le dicerie messe in giro per screditarmi circa problemi di bilancio dell’associazione, ho ribadito che i conti sono in ordine, come sempre – racconta il riconfermato presidente con il 90% dei consensi, Roberto Mazzoni – ho presentato il resoconto della festa di Carnevale". Ha informato che, la scorsa settimana, il Comune ha approvato il progetto della tettoia come indispensabile riparo per le ambulanze: "Non appena avremo i preventivi, potremo partire con i lavori, spero prima di giugno". Proseguendo, ha informato della presenza di volontari tra i 16 (autorizzati dai genitori) e i 28 anni "cui abbiamo affidato la gestione del progetto ‘vacanza e volontariato’ e la mission di fare proseliti tra i loro coetanei". Ma ha anche espresso soddisfazione perché il recente incontro con le altre associazioni di volontariato "ha portato 9 nuovi donatori all’Admo e 12 all’Avis". Nei giorni scorsi, infine, Mazzoni ed altri due volontari sono stati premiati dall’Ordine dei Cavalieri di Malta per il prezioso supporto logistico offerto durante la raccolta di beni a favore della popolazione ucraina.

Marisa Colibazzi