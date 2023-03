Croce Azzurra, raccolta fondi per un mezzo

Con lo slogan “un’ambulanza in più” a sostegno di un progetto di raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza, l’associazione Croce Azzurra San Giorgio Soccorso di Porto San Giorgio lancia la campagna titolata “Le uova della solidarietà” con l’invito alla gente ad acquistare a scopo benefico, per l’acquisto appunto di una nuova autoambulanza, le uova di Pasqua dalla stessa Croce Azzurra con offerta libera a partire da 10 euro. Le uova saranno disponibili nella sede della benemerita Associazione, in via Borgo Costa n. 1, durante le manifestazioni fieristiche di Porto San Giorgio e nei locali commerciali che vorranno aderire all’iniziativa. Le uova sono anche prenotabili al numero di cellulare 331.3304560 con consegna delle stesse a domicilio del richiedente: “Dopo il verbo amare, il verbo aiutare è il più bello del mondo” sottolineano in maniera molto significativa dalla Croce Azzurra sangiorgese.