Croce Gialla in festa: scatta la raccolta fondi per autosostenersi

E’ stata una festa che ha riscosso un grande successo quella organizzata nei giorni scorsi, dalla Pubblica Assistenza Croce Gialla, durante la quale è stata anche presentata la nuova auto acquistata per svolgere servizi secondari (in sostituzione di due mezzi ormai obsoleti) per la quale è ancora aperta la campagna di raccolta fondi. Il nuovo mezzo è stato in parte finanziato dal Lions Club di Fermo - Porto San Giorgio, dalla Fondazione Carifermo, dagli Amici della Musica (che hanno destinato a questo scopo i proventi di un concerto della loro rassegna) e da aziende e donazioni spontanee di cittadini. "L’impegno dell’associazione è riuscire a coprire l’intero costo di questo nuovo acquisto con fondi straordinari – spiegano dalla Croce Gialla -, evitando così di gravare sul bilancio ordinario messo già a dura prova dai costi del personale dovuta dalla carenza di volontari". Così, dopo aver archiviato la festa dell’estate, la Pubblica Assistenza sta già pensando ad organizzare un altro evento, ‘Pizza e birra’ in programma dal 7 al 10 settembre, coinvolgendo gruppi musicali che attirino un pubblico giovane. "Riteniamo che offrire un ambiente piacevole e coinvolgente sia molto importante per la vita della nostra associazione e stiamo facendo di tutto per coinvolgere i nostri concittadini perché abbiamo sempre più bisogno di volontari".

m.c.