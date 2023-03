Croce Gialla in Vaticano per i 35 anni di attività

Una bellissima giornata quella che si è regalata la pubblica assistenza Croce Gialla per il suo 35esimo anno di attività: una gita al Vaticano con benedizione impartita all’associazione personalmente dal Santo Padre. "Ringraziamo don Andrea Bezzini che ci ha supportato fin da subito e ha fatto sì che questa nostra proposta si potesse realizzare, ma un grazie va anche all’amministrazione comunale, al sindaco Endrio Ubaldi e all’assessore Giacomo Beverati che ci hanno onorato con la loro partecipazione a questo momento particolarmente significativo per la nostra Pubblica Assistenza e per la comunità montegranarese in generale", dicono i militi della Croce Gialla, facendo gli auguri di pronta guarigione al Santo Padre, e soddisfatti per essere riusciti a festeggiare in maniera così importante e significativa l’importante anniversario, facendolo diventare una occasione di piena comunione per la cittadinanza.