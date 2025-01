Croce pericolante sul tetto della chiesa, rimossa dai pompieri

La croce sul tetto della chiesa del centro storico si inclina e viene rimossa dai vigili del fuoco. E’ successo al centro storico di Altidona, da cui ieri mattina il diacono ha richiesto l’intervento dei pompieri, dopo aver notato la croce posta sul tetto della chiesa dei santi Maria e Ciriaco, piegata su un lato. Giunti sul posto i vigili del fuoco, hanno verificato e accertato l’inclinazione della croce in ferro e da qui, hanno proceduto alla sua rimozione e consegna al diacono presente sul posto. L’intervento è stato effettuato intorno alle 9.30. Vista la necessità di attraversare il centro storico, i pompieri hanno utilizzato un mezzo di dimensioni più piccole dell’autoscala. Con l’ausilio di una piattaforma aerea e attivando le tecniche saf per operare in sicurezza, i pompieri hanno raggiunto la sommità del tetto e verificato la natura della causa dell’inclinazione della croce. La corrosione provocata dalla ruggine legata al passare del tempo ed il probabile vento dei giorni scorsi, hanno infatti causato un indebolimento della base della croce che, nella sua instabilità, si è piegata su un lato, rendendo necessaria la rimozione. I vigili del fuoco hanno poi consegnato la croce al diacono.

Paola Pieragostini