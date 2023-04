Croce Verde al lavoro Soci a quota 2.200

Conti a posto per una realtà associativa in piena salute quale è la Croce Verde che, nel corso dell’assemblea annuale, ha approvato il bilancio economico del 2022 e presentato il bilancio sociale. Oltre alla relazione del presidente Ezio Montevidoni e alla diffusione dei risultati contabili, sono stati comunicati altri dati che danno la portata della Pubblica Assistenza: sono 2200 i soci, ci sono 7 ragazzi del servizio civile, 10 dipendenti e un numero considerevole di volontari che, con la conclusione dell’ultimo corso di primo soccorso svoltosi di recente, sono arrivati a quota 350.

L’occasione dell’assemblea è stata utile per inaugurare ben 5 nuovi automezzi acquistati tra il 2022 e il 2023, che hanno comportato un importante impegno economico per le casse della Pubblica Assistenza e che, ora, sono pienamente a disposizione della consistente attività del sodalizio. Nel corso dell’assemblea, sono stati rinnovati i componenti del consiglio di amministrazione: il presidente uscente Ezio Montevidoni, Romano Giacomozzi, Catia Scarafiocca, Francesco Brugnoni, Vittorio Cangini, Massimo Marcozzi, Raul Tosoni, Mauro Cossignani, Mauro Zallocco, Alberto Damen, Mario Filiaggi, Fabrizio Bigioni, Marco Berducci, Deborah Porfiri, Roberto Alessandroni. Rinnovati anche il collegio dei revisori dei contri e dei probiviri. Infine, il presidente Montevidoni ha consegnato riconoscimenti ai soci volontari benemeriti Giuseppe Cognigni e Roberto Censi. Tra i progetti che terrà impegnata la Croce Verde spicca quello della Città Cardioprotetta e, tra qualche settimana, saranno inaugurate le prime quattro postazioni; 30 volontari saranno presente per il primo maggio con il servizio sanitario e a fine maggio è prevista una esercitazione nel piazzale del distretto sanitario insieme alla protezione civile.

m. c.