Croce Verde C’è la festa della solidarietà

Una festa per far capire i valori della solidarietà e dell’aiuto reciproco. È il senso dell’iniziativa organizzata dalla Croce Verde di Fermo, per oggi pomeriggio dalle 15 alle 22, negli spazi intorno alla sede di Piazzale Tupini. Il progetto prevede il coinvolgimento di diversi enti ed associazioni, con l’invito ad ognuno a portare una propria attività per un target che possa andare dai 3 anni in su e che coinvolga i bambini su un concetto educativo ma in forma accessibile e giocosa. Saranno infatti presenti l’associazione nazionale dei vigili del fuoco del corpo nazionale, il gruppo di protezione civile del Comune di Fermo insieme al CAI e all’associazione delle unità cinofile di soccorso, la Polizia locale, il corpo forestale dei Carabinieri, l’Associazione The Tube e ovviamente anche la Croce Verde che presenterà le proprie attività. L’obiettivo comune è quello di dare voce ai principi tipici del volontariato, della legalità e dell’aiuto reciproco mostrando come i vari soggetti lavorano nel quotidiano.

Per questo, ad esempio, i Vigili del Fuoco presenteranno dei percorsi che simulano lo spegnimento di un incendio, la Croce Verde simulerà il soccorso dei ’pazienti’ e farà provare le manovre di rianimazione cardio-polmonare, la polizia locale insegnerà con un percorso in bicicletta l’educazione stradale, i carabinieri porteranno in mostra le peculiarità dei nostri habitat, la protezione civile le norme di comportamento in caso di eventi straordinari insieme ai percorsi di arrampicata del CAI e alle attività del gruppo cinofilo. Il tutto sarà ovviamente a misura di bambino, proprio a rimarcare quanto sia fondamentale investire nelle nuove generazioni, l’ingresso è libero, con la speranza che le famiglie comprendano il valore di una esperienza di gioco che però parla di futuro e di solidarietà.