'Croce Verde Pse' - App Gratuita a Porto Sant'Elpidio: Ecco la Nuova App

L’hanno chiamata semplicemente ‘Croce Verde Pse’, è disponibile da ieri, per tutti, gratuitamente, sugli store Apple e Android: è l’applicazione creata da Leonardo Caggianelli (volontario della Pubblica Assistenza). "La nostra Associazione è da sempre impegnata nel fornire servizi alla comunità – dicono dalla Croce Verde – e con questa app vogliamo rendere la comunicazione ancora più facile e veloce". Oltre a essere un veicolo di promozione per sensibilizzare a diventare volontari presso la Croce Verde, la app consente di accedere in maniera veloce e intuitiva, ai numeri utili, ai turni delle farmacie (con numeri di telefono, indirizzi, orari), a medici di base e pediatri, e a una vasta gamma di altre informazioni. "Ci sono numeri utili per ogni evenienza: Pronto soccorso, Tennacola, Protezione Civile, ospedale, Cup e via dicendo - aggiungono – e stiamo integrando le posizioni dei nuovissimi defibrillatori del progetto Città Cardioprotetta’". L’applicazione Croce Verde Pse è stata pensata per i cittadini ma è utile anche per i turisti per garantire informazioni precise, aggiornate e disponibili in qualsiasi momento, senza alcun costo. È un importante mezzo di comunicazione digitale e speriamo possa essere un aiuto concreto per chi ne usufruirà e, magari, vorrà dare un contributo per renderla ancora più efficace".

m. c.