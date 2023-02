Croce Verde, tremila soccorsi in dodici mesi

Nel 45° anno di attività, la Croce Verde ha registrato numeri, attività e traguardi molto importanti, calati nel bilancio sociale 2022. Innanzitutto, l’esercito dei volontari si attesta su 315 unità (142 soccorritori, 117 autisti e 46 volontari per altri servizi), cui si aggiungono i 10 dipendenti, i 7 ragazzi del Servizio Civile e 4 istruttori. Visti i precedenti, tutto porta a credere che le truppe saranno ulteriormente rimpolpate col 47° corso di formazione che inizia il 13 febbraio. Riguardo i servizi, i numeri del 2022 ricalcano quelli dell’anno precedente: 12mila e 545mila i km percorsi. Sono stati oltre 3mila gli interventi per le emergenze, 1750 i trasporti sanitari programmati e 1200 per le emodialisi, cui se ne aggiungono altri 5mila per trasporti sociali, visite ed esami privati. Non è mancato l’impegno del gruppo di protezione civile a supporto della popolazione colpita dall’alluvione lo scorso settembre. E’ motivo di orgoglio per il sodalizio presieduto da Ezio Montevidoni, aver ospitato l’assemblea regionale Anpas per il rinnovo delle cariche, con l’elezione come consigliere del volontario ‘Verde’ Vittorio Cangini. "Altro motivo di orgoglio – riferiscono dalla pubblica assistenza – è essere riusciti a mantenere operativa la seconda ambulanza h24, mezzo aggiuntivo messo in campo durante il periodo Covid, mantenuto nel 2022 e anche per tutto l’anno in corso".

Il parco macchine è stato ampliato con una nuova ambulanza, una nuova automedica e un nuovo pulmino di trasporto, con la nuova Nissan completamente elettrica e la Dacia Sandero a gas. Capitolo risparmio energetico: "Sarà implementato l’impianto esistente con nuovi pannelli fotovoltaici e l’installazione di batterie per lo stoccaggio dell’energia prodotta". Fondamentali i 2815 soci: "A loro e ai cittadini va il nostro grazie per il sostegno e la vicinanza che dimostrano sempre". Quest’anno, c’è l’intenzione di riprendere le lezioni di manovre di primo soccorso nelle scuole e sono già stati presi contatti col polo ‘Urbani’ per una giornata con le quinte incentrata su manovre utili a salvare la vita a chi è in arresto cardiaco, formando anche gli insegnanti. La formazione non si è mai fermata neanche per i militi in servizio con lezioni sul funzionamento del numero unico 112 e ci sarà un incontro anche sugli aspetti legali del soccorso e delle norme comportamentali degli autisti in emergenza. E c’è ancora altro che bolle in pentola.

Marisa Colibazzi