Croce Verde Valdaso, donata un’ambulanza a Dougar in Senegal

Affetto e riconoscenza si prolungano nel tempo e nello spazio in Croce Verde Valdaso, che ha donato l’ambulanza numero 19 intitolata a Claudio Luciani, al distretto sanitario del Comune di Dougar in Senegal. All’ambulanza si lega una storia di vita e relazioni umane costruite sul vero significato del volontariato. Claudio Luciani è stato infatti uno dei militi più attivi e coinvolti all’interno della Croce Verde, ed è purtroppo venuto a mancare anni fa. Il valore che lui dava all’aiuto al prossimo, è diventato radice di famiglia, al punto che volontarie nella stessa associazione, ad oggi, sono sua moglie Vittoria e le loro due giovanissime figlie impegnate anche nel servizio civile.

Quando Luciani venne a mancare, gli fu intitolata quell’ambulanza numero 19, che oggi, dopo aver percorso il limite massimo consentito dalla legge di 350mila chilometri in sette anni di utilizzo, non può più coprire il servizio in emergenza. Da qui, la decisione unanime del direttivo della Croce Verde presieduta da Daniele Petrini, di aderire al progetto Anpas ‘Adozioni e cooperazioni internazionali’. Così, giovedì scorso, l’ambulanza 19 Claudio Luciani, ha percorso la sua ultima corsa in Italia, terminando il viaggio al porto di Genova alla porta di ingresso ‘Ponte Libia’. E’ stata imbarcata sulla nave Grande Angola, con destinazione Senegal. Alla partenza, sul piazzale della Croce Verde Valdaso, non poteva mancare la commozione tra i volontari. Perché tutti conoscono il senso della vita e dell’eredità di Claudio, vivi nei cuori di ogni volontario che sorride fiero di immaginare l’ambulanza numero 19 con su scritto il suo nome, proseguire la corsa nell’aiuto al prossimo.

"Siamo felici di contribuire a far arrivare il soccorso a chi è meno fortunato, nel nome di Claudio – commenta il presidente – ringraziamo l’Agenzia automobilistica Marcantoni e assicurativa Pagliaretta, per la collaborazione nel disbrigo di pratiche necessarie al trasporto e alla donazione".

Paola Pieragostini