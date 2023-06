Crolla pezzo di tetto, paura per un’anziana

Danni, tanta paura ma, fortunatamente, nessun ferito. Un bilancio che poteva essere ben più drammatico quello relativo al crollo di una porzione di tetto di una palazzina situata in via 4 novembre. Il crollo si è verificato poco dopo le 13 quando l’unica residente dello stabile, un 80enne del posto, ha sentito un forte boato ed ha pensato inizialmente al terremoto. L’anziana subito dopo si è accorta che a provocare quel forte rumore era stato il materiale staccatosi dal tetto è caduto proprio davanti all’ingresso della casa. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Fermo, che si sono immediatamente messi all’opera per permettere i soccorsi all’80enne, visibilmente sotto choc, e per la messa in sicurezza del tetto e del solaio. L’anziana è stata affidata ai sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio che l’hanno curata e tranquillizzata. Al momento solo il sottotetto è stato dichiarato temporaneamente inagibile. Sul luogo del crollo si è subito recato anche il sindaco, Valerio Vesprini, per verificare le condizioni dell’immobile e per esprimere la sua solidarietà all’80enne che ha vissuto la brutta disavventura.

Fabio Castori