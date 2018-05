Fermo, 18 maggio 2018 - Un tetto che crolla, un buco che resta come una ferita su un edificio e addosso alla città tutta. C’è preoccupazione per tutti gli edifici storici del centro di Fermo. Per questo questa mattina hanno cominciato a radunarsi alle 8 gli studenti delle scuole fermane, in strada per chiedere sicurezza, perché non si debbano registrare più episodi come quello accaduto al Montani lunedi scorso, con il tetto di un'aula crollato sui banchi.

Composti ma decisi, senza bandiere politiche, i ragazzi sono partiti con un corteo che raggiungerà il palazzo della Provincia, verso le 11 è previsto l'incontro con la presidente Moira Canigola che ha concesso un nuovo incontro, con l'intento di rassicurare gli studenti e le famiglie su quello che si sta facendo per gli edifici scolastici. Nel corteo anche il presidente del comitato vittime di San Giuliano, in Puglia, che ha pianto tanti piccoli studenti.