Crolli strutturali nell’antica grotta di Monterubbiano

I vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo, hanno disposto la chiusura momentanea al transito sulla strada sovrastante via Pagani, al centro di Monterubbiano, a causa di crolli strutturali verificatisi nell’antica grotta sottostante la stessa via. La richiesta di intervento al 115 è giunta intorno alle 21 di martedì ed è stata effettuata da una residente del posto. Durante il sopralluogo, i vigili del fuoco hanno verificato e riscontrato il dissesto strutturale delle grotte, probabilmente causato da infiltrazioni di acqua. Hanno pertanto disposto, la chiusura della condotta idrica pubblica, e (in via precauzionale) l’interdizione delle grotte e la chiusura momentanea al transito stradale nel tratto sovrastante il cedimento sotterraneo. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Pedaso, amministratori comunali e personale del Comune e della Ciip. Paola Pieragostini