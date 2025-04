Crollo del soffitto. Il caso in Regione. L’Ast: "Lavoriamo per garantire sicurezza"

Finisce anche in consiglio regionale il soffitto crollato negli uffici del dipartimento di prevenzione dell’Ast di Fermo, il consigliere Fabrizio Cesetti ha presentato una interrogazione perché si chiarisca il fatto ma anche le condizioni generali degli immobili: "Credo che la giunta regionale abbia il dovere di chiarire in aula per quale motivo, nonostante le segnalazioni fatte pervenire nel tempo dalla Cisl circa l’ammaloramento e la pericolosità di alcuni locali dell’edificio che ospita il Dipartimento Prevenzione dell’Ast di Fermo, nessuno della direzione dell’azienda stessa abbia ritenuto necessario adottare interventi, precauzioni o provvedimenti per tutelare la sicurezza e l’incolumità del personale e dell’utenza". Cesetti chiede che sia fatta luce anche su quanto avvenuto dopo il crollo: "Altrettanto grave appare il fatto che nessuno dopo la caduta del controsoffitto abbia allertato i vigili del fuoco per le necessarie verifiche sulle cause e, soprattutto, sull’agibilità dell’intero immobile. Anche questo è un interrogativo a cui, oltre agli inquirenti, anche la Regione Marche dovrà dare risposta".

Intanto arrivano altre precisazioni da parte della Ast di Fermo che spiega gli interventi effettuati e in corso d’opera sulle strutture di competenza dell’Azienda sanitaria, proprio per ribadire l’attenzione della Regione per i luoghi sanitari: "L’ospedale Murri è attualmente interessato da un importante intervento di riduzione del rischio sismico del valore di 590 mila euro. Inoltre, è stato effettuato un ampio intervento di climatizzazione nei reparti di Urologia, Chirurgia, Ortopedia, Neurologia, Nefrologia, Oncologia e Psichiatria per 160 mila euro. Un progetto che riduce il rischio di infezioni e migliora le condizioni dei degenti e operatori". A Porto Sant’Elpidio la struttura sanitaria ha subìto danni significativi a causa di un’inondazione di acqua e fango avvenuta lo scorso settembre, l’intervento tempestivo dell’Ufficio Tecnico, assunte subito le dovute precauzioni, ha permesso di arginare ulteriori danni ed è stata richiesta erogazione di fondi per calamità naturale per 350 mila euro. Contestualmente è stato emesso un bando per la ricerca di nuovi locali: "Per ciò che concerne la Cittadella del Sole di Porto Sant’Elpidio, dove si sono registrate infiltrazioni d’acqua provenienti da un terrazzo di proprietà del Comune di Porto Sant’Elpidio, l’Ast ha già evidenziato il problema al Comune stesso. Il Poliambulatorio di Via Gigliucci (Ex Inam) è attualmente interessata da lavori di adeguamento alle normative antincendio per un importo di 220 mila euro. Inoltre, è stato effettuato il rifacimento dei servizi igienici del piano seminterrato per 15 mila euro. In merito a una infiltrazione d’acqua dal soffitto presso la Rsa del Nuovo Ospedale di Amandola, il fatto è stato segnalato il 14 marzo scorso, con un intervento tecnico che ha risolto il problema entro tre giorni".

Il direttore Roberto Grinta ricorda che il Dipartimento di Prevenzione ha ricevuto investimenti significativi, con 370 mila euro destinati alla climatizzazione (sia estiva che invernale), lavori già avviati: "Sul recente cedimento di un pannello dell’ala nord a causa di un’infiltrazione di acqua piovana, l’Ufficio Tecnico è intervenuto chiudendo una parte del primo piano e predisponendo un percorso sicuro per il personale, mentre alcuni servizi sono stati temporaneamente trasferiti in altre sedi e sono al vaglio soluzioni che possano consentire al personale di svolgere al meglio, e in totale sicurezza, compiti e mansioni. Si fa anche presente che la Direzione si era già attivata per l’affidamento dei lavori di rifacimento della copertura del Dipartimento".