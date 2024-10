Crolla tetto, strage sfiorata al ‘Montani’: tutti assolti

Fermo, 10 ottobre 2024 – Erano finiti alla sbarra perché ritenuti i responsabili del crollo di una porzione del tetto dell’Iti “Montani” e pertanto erano stati chiamati a rispondere dei reati di disastro e crollo colposi. Al termine del processo, però, sono stati tutti assolti con formula piena perché il fatto non sussiste. Si tratta dell’allora dirigente provinciale del settore viabilità, infrastrutture e urbanistica Ivano Pignoloni, del funzionario Sandro Vallasciani, entrambi presenti ieri in aula per assistere alla requisitoria e alla lettura della sentenza. Imputati nel processo per gli stessi reati anche Stefano Babini, Luigi Capriotti e Giovanni Ortenzi, rispettivamente funzionari e dirigente della Provincia di Ascoli.

Soddisfazione da parte dei legali degli imputati gli avvocati Igor Giostra, Alessio e Raffaele Giammarino Federico Voltattorni, e Francesco Gozzi. “Quello di oggi - ha commentato l’avvocato Giostra, difensore di Vallasciani - è un epilogo giusto e doveroso. Anche la richiesta del pm è stata in linea con quanto emerso dalle indagini e dalla ricostruzione del fatto. Questo evento può essere utile a capire come prevenire avvenimenti di questo tipo”.

L’udienza di ieri si è aperta con la richiesta del pm, Marinella Bosi, di effettuare una nuova perizia tecnica per stabilire le cause effettive del crollo. Obiettivo chiarire se il cedimento strutturale fosse dovuto ad una serie di concause. Richiesta alla quale si sono opposto tutti difensori. Alla fine il Collegio penale, composto presieduto da Bruno Castagnoli, giudici a latere Mila Bondi Ciutti ed Elisa Matricardi, ha respinto la richiesta del pm. Vista l’impossibilità di approfondire le cause del crollo, il pm ha chiesto l’assoluzione per tutti gli imputati, richiesta accolta anche sulla base della linea difensiva che si è concentrata sull’impossibilità di prevedere il crollo del tetto in quanto i materiali non presentavano segni evidenti di cedimento. Il crollo si era verificato 14 maggio 2018 alle 7,18 del mattino nell’edificio che ospita il triennio del “Montani”.

A lanciare l’allarme per primo era stato un collaboratore scolastico che aveva aperto da poco la scuola e aveva sentito il boato. I primi ad intervenire erano stati i vigili del fuoco, che si erano trovati di fronte ad uno scenario apocalittico: l’intera struttura superiore era crollata, compresi il tetto, pezzi di muro e travi spezzate che erano stati. A cedere erano state le travi di sostegno del soffitto dell’aula, che il caso ha voluto, fosse vuota per via di uno stage programmato per l’intera classe all’interno del percorso di alternanza scuola lavoro. In caso contrario sarebbe stata una strage.