"Crollo tribuna stadio Porto San Giorgio: cosa si aspetta?"

"Cosa si aspetta una tragedia?", è il preoccupato e polemico punto di domanda posto dall’ex assessore ai lavori pubblici, Lauro Salvatelli, con riferimento al fatto che non sia stato ancora preso nessun provvedimento per la tribuna del campo sportivo di via D’Annunzio che, a suoi dire, rischia di franare: "Una delle ultime comunicazioni che feci al sindaco Valerio Vesprini – afferma – è sta proprio sulla seria pericolosità del crollo della tribuna del campo sportivo nuovo, ma ad oggi ancora nessun provvedimento di chiusura. Cosa si aspetta una tragedia? La città ha bisogno di azioni immediate quando si parla di sicurezza non si può attendere oltre, vedere che sabato scorso, durante un match casalingo della Sangiorgese, la tribuna sia stata aperta al pubblico come se nessun amministratore sapesse nulla è proprio folle". Detto questo, Salvatelli fa inoltre presente che "le mie comunicazioni sulla pericolosità della tribuna le ho rivolte direttamente al sindaco pochi giorni prima della mia cacciata, ma a quanto pare per l’amministrazione queste sono situazioni poco importanti rispetto all’organizzazione delle feste cittadine. Mi auguro che subito vengano presi seri provvedimenti in modo da non far rischiare l’incolumità delle moltissime persone, per lo più ragazzi, che giornalmente frequentano l’impianto sportivo".