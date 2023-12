Cronica carenza di personale: "Solo 652 infermieri e 130 Oss per coprire 170mila abitanti"

Una pagina che si chiude, quella legata al passaggio di Gilberto Gentili alla guida dell’azienda sanitaria territoriale. Nel suo saluto, il direttore ha sottolineato lo scambio e la collaborazione avuti con la Rsu e i sindacati, gli fa eco Giuseppe Donati, segretario Cisl Fp che gli manda saluti e ringraziamenti ma ricorda anche i problemi che ancora ci sono da risolvere, su tutti la carenza di personale. Criticità che il nuovo direttore Roberto Grinta sarà chiamato a risolvere: "Certamente però i problemi alla base del forte arretramento della sanità del fermano rispetto ad altre province delle Marche permangono tutti e rischiano di aggravarsi con l’autonomia dell’azienda sanitaria se non si metterà subito ed urgentemente mano alla revisione della dotazione organica assegnata alla Ast di Fermo ormai vecchia di più di vent’anni". Per il sindacato, è inconcepibile in una sanità moderna avere assegnati e riconosciuti solamente 652 infermieri, su una popolazione di 170 mila abitanti, con meno di 130 Oss: "Continuano a soffrire nella sanità fermana i servizi territoriali e residenziali che dovranno essere progressivamente di nuovo coperti all’interno come assistenza infermieristica ed Oss ma che non potranno esserlo senza una nuova ed aggiornata dotazione organica".

Donati ricorda che il saluto della direzione generale ai dipendenti è stato effettuato non a caso di fronte al nuovo reparto di gastroenterologia del Murri che dovrebbe essere aperto a breve: "Ma con quali infermieri ed Oss si pensa di attivare questo nuovo reparto senza la dovuta integrazione e nuove assunzioni? Rischiamo di illudere cittadini e malati se non si provvederà subito a reperire il personale necessario ma aggiuntivo a quello attualmente in servizio. Nessuno poi dovrebbe dimenticare che nei primi mesi del 2024 sarà pronto anche l’ospedale di Amandola ma ad oggi nessuno conosce con quali risorse umane ed economiche ulteriori da mettere realisticamente in campo. Queste ad altre sono le grandi sfide che il 2024 ci metterà davanti, ma senza un ragionamento serio e soprattutto pragmatico per affrontare i reali problemi esistenti, continueremo nel fermano a vivere di sogni".

a.m.