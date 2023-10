Cruciani apre il festival letterario

‘Porto Sant’Elpidio incontra. Libri e autori’ è il nuovo festival letterario promosso dall’assessorato alla cultura. Un progetto concepito "per celebrare la cultura, la letteratura e le infinite storie che arricchiscono il nostro mondo e che rispecchiano l’attualità" afferma l’assessore alla cultura, Elisa Torresi. Per l’apertura della rassegna è stato scelto Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico del seguitissimo programma ‘La zanzara’ su Radio24, opinionista in tivvù, che presenta il suo ultimo libro ‘Coppie, storie di desiderio e trasgressione’ (La nave di Teseo). L’appuntamento è per oggi, alle ore 17, e ‘Crux’ sarà intervistato da Raffaele Vitali. "Nei vari appuntamenti si esplorerà una vasta gamma di temi, spaziando dal sociale alle grandi sfide attuali e ai dilemmi personali. Come assessorato – afferma Elisa Torresi - siamo determinati a promuovere la cultura e la letteratura come strumenti per la crescita e la comprensione della nostra società in continuo cambiamento". Gli altri appuntamenti del Festival (si svolgeranno tutti nella sala Gigli, in piazza Garibaldi): il 24 novembre, Vincenzo Varagona presenta il suo libro dedicato a Frate Mago (al secolo Gianfranco Priori) e che esplora il Vangelo e le molteplici sfaccettature religiose. "Un’occasione unica per affrontare il delicato tema delle dipendenze sarà il 13 dicembre con Andrea Maria Luccioli che racconta la storia della comunità di San Patrignano fondata dal padre, nel libro ‘Fanghi e risate’. Il 19 gennaio, si parla di ambiente con Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, col suo primo libro ‘Noi siamo l’ambiente’, in cui esplora la rivoluzione ecologica dal punto di vista dei cittadini. Resta ancora top secret il nome dell’ospite speciale che chiuderà la prima edizione del neonato Festival. L’ingresso è gratuito.8