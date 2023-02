Cruciani: "Idea aberrante dare incentivi per lavorare nelle aree del terremoto"

"L’idea di incentivi rivolti al personale sanitario che verrebbero a lavorare nell’area del sisma è aberrante". Considerazioni di Orfeo Crucuani, cittadini socialmente attivo e molto attento all’evolversi di tutte le questioni che riguardano i servizi che interessano l’area montana. "Il provvedimento che prevede incentivi economici per i dipendenti del servizio sanitario che andranno a lavorare nell’area sisma è di per se una aberrazione – spiega Cruciani - perché non prevede l’estensione a tutte le aree interne. Per i cittadini di Amandola, e quelli dell’area montana dei Sibillini, al danno si aggiunge la beffa. Infatti, nonostante Amandola rientri nel cratere non potrà beneficiare di tale disposizione perché il reparto di Medicina generale non è ancora rientrato in Amandola sebbene ci sia un edificio appositamente costruito per ospitarlo. A questo si aggiunge il fatto che l’amministrazione di destra che governa la Regione, non ha ancora provveduto a riportare il reparto Medicina nel vecchio ospedale sebbene avesse sbandierato a tutti i venti che si sarebbe potuto riportare in quel sito con una minima spesa. Resta strano anche il silenzio nonostante i tanti incontri e le molteplici sollecitazioni".