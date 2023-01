‘Crypta Caconicorum’ in concerto

Esibizione del coro ‘Crypta Caconicorum’ di Grottazzolina oggi alle 19 nella chiesa del Santissimo Sacramento e Rosario nel centro storico del paese. Sarà un doppio appuntamento visto che il coro prima parteciperà alle celebrazioni della santa messa per impreziosire la funzione, successivamente si terrà il concerto dal titolo ‘Descendit Iesus Cum Eis’, un concerto in clima natalizio che proporrà alcuni dei canti tradizionali di questo periodo, ma anche alcuni brani più tecnici del vasto repertorio della corale grottese. Il gruppo ‘Crypta canonicorum’ fondato nel 1993 grazie all’impegno di alcuni giovani del paese desiderosi di studiare il repertorio corale gregoriano per poi arrivare ai tempi più moderni. Il coro guidato da Annalia Valentini, nel corso dei decenni, ha raccolto numerosi premi e citazioni speciali per le sue esibizioni in tutta Italia. Una bella occasione per chiudere le festività.