‘Csb Azzolino’ campione di boccette

La società ‘Csb Azzolino’ di Grottazzolina è Campione italiana di boccette, domenica sera nel centro storico del paese è iniziata la grande festa per la conquista del titolo, è la prima volta che una società marchigiana centra l’obiettivo. In realtà la squadra composta dal capitano Alessandro Nerla, con i componenti del gruppo: Daniele Fratini e Claudio Giammarini, che sono stati insigniti anche della medaglia d’oro come migliore coppia del torneo, Samuele Bruni, Gianluca Principi, Demetrio Sandroni, Simone Rinaldi, Luigi Capriotti e Lorenzo Paniccià con il sostegno del presidente Paolo Santarelli e del vice Giuseppe Fratini, hanno conquistato il tricolore a squadre nella finalissima che si è svolta al palazzetto dello sport di Cervia il 18 maggio, dove la squadra grottese, ha affrontato in finale la fortissima ‘Taverna Verde’ rappresentate dell’Emilia Romagna.

Per celebrare degnamente questo evento però, la squadra al gran completo è stata accolta a suon di applausi prima nel centro storico durante le festività patronali della Beata Vergine del perpetuo soccorso, poi presso la bocciofila del paese per festeggiare insieme questo grandissimo risultato, presenti anche il sindaco Alberto Antognozzi, il consigliere regionale Andrea Putzu, i delegati regionali e provinciali della federazione di boccette Simone Cardarelli e Marco Santarelli che hanno sottolineato l’importanza di questo risultato.

"E’ stata una soddisfazione incredibile, un momento indimenticabile – racconta Paolo Santarelli – un progetto nato 10 anni fa, che finalmente ha raggiunto il suo traguardo più importante. La ‘Csb Azzolino’ è nata 52 anni fa, abbiamo festeggiato il 50ennale conquistando il titolo di campioni regionali di boccette a squadre, risultato che abbiamo centrato per tre anni di fila e che ci ha consentito partecipare per tre anni consecutivi alle finali nazionali. Nel 2023 e nel 2024 ci siamo dovuti accontentare del secondo posto, ma quest’anno siamo riusciti nell’impresa. E’ la prima volta che una società marchigiana conquista il Campionato italiano a squadre di boccette, per noi ha un sapore speciale perché conquistato qui a Grottazzolina, una comunità di appena 3.000 abitanti. A Grottazzolina lo sport possiede un valore aggiuntivo – dice ancora Paolo Santarelli – e lo sport ha un valore di promozione per Grottazzolina a livello nazionale. Ringraziamo tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto e che ci hanno permesso di arrivare fin qui".

Alessio Carassai