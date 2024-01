Il ct argentino Scaloni annuncia: “Presto la visita nelle mie origini”

Magliano di Tenna (Fermo), 20 gennaio 2024 – Il Ct della nazionale Argentina Lionel Scaloni, annuncia in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, il suo impegno a venire in Italia e visitare la piccola comunità di Magliano di Tenna da cui partirono i suoi avi. A giugno dello scorso anno il sindaco del piccolo centro della media Valtenna Pietro Cesetti, annuncio in collaborazione con altre amministrazioni e associazioni di voler invitare Lionel Scaloni fresco della vittoria della Coppa del Mondo con la sua Argentina, a Magliano di Tenna e di volergli concedere la cittadinanza onoraria in virtù della suo legame con questa terrà, visto che Enrico Scaloni nato a Magliano di Tenna, emigrato agli inizi del 900 in Argentina, era il bis nonno di Lionel Scaloni. Una suggestione molto affascinante che ha richiamato l’attenzione di appassionati di calcio e non solo. Per molti mesi questo percorso, che oltre a possedere una forte valere storico ed emotivo, offre indubbi sviluppi di carattere turistico e promozionale, era rimasta in stand by, ma recenti sviluppi hanno riacceso i riflettori sul progetto. Nell’intervista riportata ieri dalla Gazzetta dello Sport e ripresa anche sui canali di Sky Sport a Lioen Scaloni, c’è un preciso riferimento al Fermano. "Sarò presto in Italia, il sindaco di Magliano mi vuole conferire la cittadinanza onoraria. Quindi verrò per qualche giorno". "Stiamo lavorando a questo progetto da quasi un anno – dichiara Pietro Cesetti – e non vediamo l’ora di avere una conferma ufficiale dell’arrivo di Lionel Scaloni qui a Magliano. Ovviamente organizzeremo in programma di accoglienza molto intenso e articolato che ingloberà anche gli altri comuni a cui è legata la storia di Lionel Scaloni ovvero, Montegiorgio, Montegranaro, Rotella e Tolentino. Tanto per fare un accenno la nonna di Lionel Scaloni è nata a Tolentino il 22 febbraio del 1889".

