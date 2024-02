Cultura, che numeri. Lanzidei entusiasta:: "E ora già lavoriamo alla stagione estiva"

Ci vuole fortuna per occuparsi di bellezza e arte, poi serve talento per riempire di luce quelle cose belle e alla fine ci vuole un bel po’ di lavoro perché arrivino veramente a tutti.

Si può sintetizzare così l’impegno di Micol Lanzidei, alla guida dell’assessorato alla cultura di una città come Fermo che di cultura può vivere benissimo.

Lo ha capito da un po’ l’amministrazione comunale che non a caso ha puntato sulle grandi mostre, sui grandi eventi, su un teatro che da solo è riuscito a conquistare quest’anno 903 abbonati, più della sua capienza, divisi su due turni di appuntamenti. Partiamo dal teatro dell’Aquila, allora?

"Per forza, è il luogo simbolo della città, uno spazio che conquista spettatori e attori, maestranze e tutti gli uomini e le donne che vivono di spettacolo.

Davvero 903 abbonati è qualcosa di immenso, restano posti poco fortunati per chi volesse comprare i biglietti singoli, per questo stiamo lavorando su una terza serata per ogni spettacolo".

Intanto, una sorpresa, il prossimo martedì 5 marzo arriva Mariangela Gualtieri, una delle voci poetiche più intense della scena italiana, con La migliore alleata, uno dei suoi "riti sonori", con la guida di Cesare Ronconi, dove il pubblico è chiamato, col suo ascolto teso, a caricare di intensità le parole, in un rimbalzo fra scena e platea. Uno spettacolo fuori abbonamento, anche un azzardo.

"In realtà io penso che si possa e si debba proporre di tutto a teatro, per tutti i gusti, per qualunque situazione. è sempre un incanto e un momento unico, in questo caso con Gualtieri abbiamo il dono di avere, grazie all’Amat, una delle più grandi poetesse viventi, capace di inchiodare il pubblico con le emozioni della sua voce e delle sue parole. Stiamo già lavorando anche alla stagione estiva, abbiamo annunciato l’arrivo di Massimo Ranieri e più in là di Giovanni Allevi che è un abbraccio di bellezza e di musica, un inno alla vita, bella com’è".

Dal teatro ai musei, le grandi mostre fanno il pieno e Fermo è di fatto capitale dell’arte che conta. Com’è andata?

"Abbiamo trovato grandi collaborazioni, il supporto di Maggiori cultura è fondamentale, abbiamo soprattutto consegnato ai fermani e a chi vive nella nostra provincia la possibilità di farsi ambasciatori di quello che vedono.

Abbiamo riportato in vita le tavole di Jacobello Del Fiore, abbiamo lavorato a Fontevecchia, stiamo ampliando il museo archeologico di Torre di Palme, da noi il turismo, anche fuori stagione, legato alla cultura è un fatto chiaro e definito".

Un altro contenitore è il Terminal, scrigno per l’arte contemporanea.

"Stiamo lavorando alla chiusura della trilogia di fotografi, dopo Dondero e Guidi arriva Crocenzi, quella struttura l’abbiamo aperta appena prima della pandemia e questo ci ha penalizzato ma poi, riflettendoci, quei mesi di chiusura sono serviti per rilanciare la voglia di cultura e di stare insieme che hanno fatto bene a tutti i nostri eventi".

Qual è il segreto del successo per Fermo città di cultura?

"Di sicuro tutta la realtà di associazioni grandi e piccole che ci mettono il cuore e organizzano grandi cose, il 27 marzo avremo la tradizionale festa del teatro e molte le vedremo sul palco. E poi le enormi professionalità su cui posso contare in ufficio, a partire dal dirigente Della Casa. speriamo davvero che il 2024 sia all’altezza di un 2023 veramente da incorniciare".