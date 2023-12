Cuore Fermana, strappa il pari al Pescara

1

(4-3-3): Plizzari; Pierno (dal 36’ st Floriani Mussolini), Brosco, Mesik, Moruzzi; Manu (dal 1’ st Tunjov), Squizzato (dal 45’ st De Marco), Dagasso; Merola, Cuppone (dal 1’ st Vergani), Cangiano. A disposizione: Ciocci, Barretta, Milani, Di Pasquale, Masala, Mora, Staver, Tommasini. Allenatore: Zdenek Zeman.

FERMANA (4-3-3): Furlanetto; Eleuteri, Spedalieri, Gasbarro, Pistolesi; Scorza (dal 32’ st Gianelli), Giandonato (dal 40’ st Vessella), Misuraca; Pinzi (dal 32’ st Curatolo), Semprini, Tilli (dal 45’ st Grassi). A disposizione: Borghetto, Mancini, Fort, Santi, Biral, Badji. Allenatore: Stefano Protti.

Arbitro: Vergaro di Bari

Marcatori: 16’ st Vergani, 49’ st Grassi.

Note: ammonito Tunjov, Cangiano e Pierno per il Pescara, Scorza e Vessella per la Fermana; 7-1 corner, 3-5 fuorigioco; 0’ pt, 4’ st recupero

Ancora una volta il cuore salva la Fermana. Davanti ai 117 tifosi gialloblù, Grassi pareggia all’ultimo secondo contro il Pescara. Gialloblù che nel riscaldamento devono far fronte allo stiramento di Santi: al suo posto Pinzi come ala con Eleuteri terzino. Come prevedibile, è il Pescara a fare la partita, fin dai primi minuti. Al terzo minuto disimpegno sbagliato di Spedalieri che rischia di regalare il pallone a Cuppone, spazza Furlanetto. Al quinto Pescara ancora vicino al vantaggio con Cangiano che schiaccia troppo il pallone di testa da distanza ravvicinata. Pochi minuti dopo Pistolesi si fa sfilare il pallone da Manu, ma Spedalieri salva tutto con una scivolata disperata. Al diciassettesimo altro errore di Spedalieri che spazza regalando il pallone al Pescara: contropiede guidato da Merola che si invola da solo verso Furlanetto ma fa rientrare bene la difesa canarina. Al 20esimo altro errore di Spedalieri che si fa superare dalla palla favorendo il tiro di Cuppone da distanza ravvicinata, prova il pallonetto ma il portiere gialloblù la respinge. Ritmi blandi nel finale di primo tempo con il Pescara che fa un possesso palla sterile e la Fermana che regge bene i colpi. I ragazzi di Protti entrano bene nel secondo tempo. Al 60esimo attaccano i gialloblù con il filtrante per Semprini che la mette dentro, ma Tilli non ci crede e non chiude sul secondo palo. Il gol del Pescara è un regalo proprio dell’ex Monterotondo. L’azione degli abruzzesi era diventata innocua, ma Tilli si addormenta con il pallone, Merola glielo sfila e la mette a rimorchio per Vergani che non sbaglia. Reagisce la Fermana con la grandissima occasione al 67esimo: palla al bacio di Giandonato per Semprini che da due passi centra in pieno Plizzari. Al 75esimo il Pescara sfiora il raddoppio con Merola che sfila a tutta la difesa, la mette in mezzo per Vergani ma il recupero di Eleuteri è decisivo. Nel finale un’altra chance per la Fermana con Misuraca che sul traversone lungo da posizione ravvicinata non riesce a impattare il pallone. Si rifà l’azione successiva dove offre l’assist per il gol di Grassi che di ginocchio a porta vuota la mette dentro per il pareggio. Fermana che ci crede fino all’ultimo e riesce a regalarsi un Natale migliore. In classifica si resta a -4 dai playout.

Filippo Rocchi