‘Cuori In Coro’: menzione speciale alla scuola ‘Ponte Ete’

La scuola primaria ‘Ponte Ete’ di Fermo si aggiudica la menzione speciale da parte della giuria di qualità per ‘esecuzione ed originalità’ alla prima edizione della rassegna musicale ‘Cuori In Coro’: lo ha fatto, nella mattinata di mercoledì scorso presso il teatro comunale ‘Alaleona’ di Montegiorgio, durante l’evento che ha visto protagonisti diversi alunni delle scuole primarie anche extraterritoriali. Il coro della scuola ‘Ponte Ete’ è stato diretto dal maestro Alessandro Gallucci, collaboratore del conservatorio ‘Pergolesi’ di Fermo e autore di brani musicali inediti. La rassegna nasce su idea del polo artistico e performativo "cre_Attiva_mente", composta dall’IC ‘Da Vinci-Ungaretti’ di Fermo e l’IC ‘Cestoni’ di Montegiorgio, con lo scopo di diffondere il messaggio universale ispirato al concetto di musica come elemento di aggregazione, solidarietà, di inclusione e di uguaglianza. Sul tema anche il convegno ‘Il codice sonoro della mente - la musica al servizio delle neuroscienze’, nel pomeriggio di oggi, alle 17, presso il centro ‘San Filippo Neri’ a Fermo. Interverranno personalità di spicco come la prima ‘musicoterapeuta certificata’ Giulia Cremaschi e la figlia Angela; Roberto Trignani, responsabile della divisione di neurochirurgia pediatrica Ospedale Riuniti di Ancona; Emanuele Frontoni, professore ordinario di informatica e Rita Meschini, coordinatrice del servizio di musicoterapia all’istituto ‘Santo Stefano’