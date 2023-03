’Cuori scatenati’ al teatro di Montegranaro

Al teatro ‘La Perla’ prosegue la stagione promossa dal Comune e dall’Amat che, finora, ha visto una bellissima partecipazione di pubblico a ogni spettacolo. Stasera sono di scena Sergio Muniz, Francesca Nunzi, Diego Ruiz e Maria Lauria con ‘Cuori scatenati’, esilarante pièce scritta e diretta dallo stesso Ruiz. "Il ritorno di fiamma può essere molto pericoloso e quando il fuoco della passione di accende le scintille divampano. Se poi, a spegnere l’incendio ci si mette un bell’uomo come Muniz la situazione diventa veramente incontrollabile, e che succederebbe se la futura sposa venisse a scoprire tutto?", è l’introduzione divertente commedia in cui Ruiz si conferma esperto nel mettere in scena rapporti di coppia con le innumerevoli sfaccettature. In ‘Cuori scatenati’ affronta il tema degli amori finiti che, in realtà, non finiscono mai con la coppia che deve decidere se vale la pena concedersi una seconda possibilità rischiando di ritrovarsi con la ‘solita minestra’. I biglietti sono in vendita anche al botteghino del teatro ‘La Perla’ oltre che su vivaticket.com. L’inizio dello spettacolo è alle 21,15.