"Cura delle strade e del nostro parco"

Dalla nuova amministrazione comunale vorremmo innanzitutto che ci fosse collaborazione, dialogo, concretezza, pace. Per la nostra frazione, se asfaltassero le strade, se realizzassero un marciapiede fino alle ultime case del centro abitato (in direzione mare, ndr) sarebbe già tanto, e poi una maggiore cura del decoro. Allo sfalcio dell’erba, ci pensavamo noi fino a quando non è scaduta la convenzione con il Comune. E poi c’è il nostro bellissimo parco: sarebbe il caso di rimetterci mano per una manutenzione anche del campetto polivalente. Noi facciamo quello che possiamo ma non riusciamo a tutto. Infine, accanto alla piastra, se servirebbero le docce con gli spogliatoi.