Cvanciger: "Yuasa Battery, quante emozioni"

Tra i protagonisti assoluti contro Taranto ma in generale nell’ultimo periodo, in questa Yuasa Battery Grottazzolina da copertina, è senza dubbio Gabriel Cvanciger. Già nel match vinto a Padova aveva messo un bel tassellone importante con 13 punti messi a terra, sostituendo in maniera eccezionale Petkovic. Una prestazione convincente e sopra le righe che ha convinto coach Ortenzi e il suo staff a dargli fiducia proprio contro Taranto. Mai scelta fu più azzeccata considerando che il croato classe 2003 ha raddoppiato il suo bottino: 26 punti all’attivo conditi anche da diverse difese importanti e una freddezza assoluta nei momenti chiave soprattutto nel quinto parziale, nelle fasi caldissime. Prestazione che gli è valso il titolo di Mvp della gara tra gli applausi scroscianti dei 2500 del PalaSavelli in un finale di gara incredibilmente ricco di emozioni.

"Difficile trovare le parole giuste per descrivere l’emozione di domenica – ha sottolineato Gabriel – c’era tantissima adrenalina in campo ma anche fuori, è stato incredibile. Tutta la squadra merita grandissimi complimenti perché ha fatto un lavoro incredibile e il pubblico presente ha creato un’atmosfera meravigliosa al Palas. Ci hanno spinto tantissimo, sono stati sempre al nostro fianco con un calore enorme. Giocare in questo ambiente e in questo contesto è assolutamente fantastico, non ci sono altre parole".

Un’analisi che va obbligatoriamente allargata a tutto questo inizio di girone di ritorno in cui sono arrivati tantissimi punti, dopo lo snodo cruciale del successo maturato a Monza. Ogni gara ha portato successi o punti pesanti (vedi Verona) con la Yuasa che nel girone di ritorno sarebbe quasi a livello delle big assolute del campionato.

"Questa è una grande Yuasa Battery Grottazzolina, siamo una squadra che in questo momento della stagione sta viaggiando a ritmo altissimo ed è qualcosa di veramente meraviglioso. Giocare in questo ambiente, insieme a questo gruppo di atleti con una realtà tutta unita alle spalle pronta a spingerci sempre avanti. E’ qualcosa di veramente molto importante perché ci deve portare alla permanenza in Superlega che è il nostro obiettivo da inizio stagione. Lo perseguiamo con insistenza e con determinazione, non abbiamo mai mollato neanche nei momenti complicati. E grazie a a questa atmosfera e a questo ambiente incredibile continueremo a lottare su ogni pallone e in ogni gara in questa fase decisiva della stagione".

Ed ora testa e cuore sintonizzate sulla trasferta di domenica a Trento.