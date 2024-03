Cvm, Ascani:: "Così possiamo aiutare l’Etiopia"

"Dalle Marche all’Etiopia: insieme ai bambini di strada" è il titolo – segnale che l’associazione CVM (Compagnia Volontari per il mondo) ha voluto dare alla conferenza stampa tenuta dal coordinatore dei progetti esteri della stessa CVM, Attilio Ascani, il quale appena rientrato da un viaggio in Africa, ha riferito circa la situazione che vi ha trovato, fatto il punto della situazione delle attività dell’associazione e rilanciato un forte impegno nei recupero dei ragazzi di strada, tanto che a tale scopo verrà destinato il ricavato dalla vendita che fa ogni anno delle uova di Pasqua: "Le conseguenze della guerra si ripercuotono soprattutto su donne e bambini. È importante essere al loro fianco", questo l’incipit della conferenza da parte di Ascani il quale riferisce che: il quadro attuale in Etiopia è complesso e disomogeneo: ad Addis Abeba è di calma apparente, a Bahar Dar si giunge solo in aereo, considerato che le strade sono troppo pericolose e il tema della sicurezza interessa anche le regioni che non sono direttamente coinvolte nel conflitto che imperversa in Tigrai. Ci sono ripercussioni anche sul costo della vita, notevolmente aumentato. Nella regione di Amhara mancano cibo e carburante".

Il Paese è sempre più al collasso e Ascani ne fa una rappresentazione, rilevando, però che le attività della CVM procedono bene: il progetto Wash-up, dedicato alla fornitura di acqua alle comunità rurali, attraverso la costruzione e riparazione di pozzi e acquedotti, si è concluso con solidi risultati; molto attivo un centro di accoglienza per le donne rimpatriate dall’Arabia Saudita, che ritornano a centinaia, donne particolarmente vulnerabili, che hanno subito il carcere, violenze e umiliazioni e vanno sostenute nel processo di reinserimento nella società. Attualmente circa trenta di loro stanno seguendo i corsi di formazione professionalizzanti. Nei nostri corsi vi sono anche minori soli che sono stati trovati e accompagnati dalla polizia. A proposito dei ragazzi di strada, Ascani informa che in poco tempo sono raddoppiati: molti fluiscono verso le città per cercare di sopravvivere."Ci occupiamo di ragazzi di strada che sono particolarmente vulnerabili che sono senza famiglia o che hanno famiglie che non si occupano di loro. / Li aiutiamo a costruirsi un futuro, ad avere prospettive, accompagnandol".

"Quest’anno – conclude Ascani – tutto il ricavato della vendita delle uova di Pasqua andrà a beneficio dei bambini di strada, per aiutarli a tornare a casa e a scuola e a credere in un nuovo futuro".

Silvio Sebastiani