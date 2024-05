Cycling festival, il lupiano Tofoni: "No a strade chiuse per le bici"

Un fine settimana con il lungomare deserto, chiuso al transito e riservato solo ai ciclisti dell’International Cycling Festival, mentre esercenti, concessionari e residenti incolleriti sfogavano tutta la loro amarezza ed esasperazione per uno dei primi fine settimana della bella stagione andato completamente perso dal punto di vista degli affari. Lo striscione affisso da uno stabilimento balneare ‘Stop chiusura lungomare’, le foto di via Trieste e via Faleria completamente deserte sono rimbalzate sui social, accompagnati da commenti indignati per una città bloccata per una gara ciclistica presentata in pompa magna, ma di cui nessuno sentiva la necessità. Un malcontento palpabile di cui si è fatto accorato e battagliero portavoce il presidente del consiglio comunale, Diego Tofoni, (capogruppo di Noi Moderati e coordinatore provinciale) sparando alzo zero contro la sua amministrazione: "Una scelta assolutamente non condivisa, che non è stata neanche portata all’attenzione della Consulta del turismo: nessuno sapeva niente se non la giunta. L’avessi saputo, sarei stato in assoluto disaccordo. Stiamo parlando di una scelta e di una manifestazione che è in assoluta continuità con la precedente amministrazione. Sono due giorni che rispondo al telefono e mi devo giustificare di qualcosa che non ho deciso, che nessuno mi ha chiesto, né mi ha messo al corrente. Ma la mia pazienza ha un limite". Pare siano volate parole grosse anche tra amministratori e, in ogni caso, Tofoni, è un fiume in piena: "A chi ha giovato questa manifestazione? Bene le biciclette, ci mancherebbe, ma vanno considerati i benefici che, in questo caso, sono assolutamente inferiori rispetto ai disagi che provocano alla gente. Non ne vale la pena. C’è gente che non è riuscita a passare neanche per andare in ospedale a trovare un familiare. E’ assurdo e inaccettabile. E’ stata una scelta assolutamente dissennata". Né per Tofoni vale più la considerazione che si tratta di un’amministrazione giovane: "E’ passato un anno dall’insediamento, adesso basta con gli alibi. Ho suonato i campanelli nelle case per Massimiliano Ciarpella per sei mesi, per avere un cambiamento, per svoltare – è lo sfogo – ma a questo punto, le tecniche sono sempre le stesse. Sono stato il più votato, avrebbero dovuto informarmi".

m. c.